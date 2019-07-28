آخر الشهر.. حادثة وموعظة

2019/07/28 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الحريري

لم أكن أتصور أن شهادة وفاة صاحب الشركة التي عملت بها طوال الثلاثين عاما الماضية هي شهادة وفاتي أنا أيضا.



فبعد أن تولى ابنه

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