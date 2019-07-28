2019/07/28 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البخاتي يعلن تأهيل النفق الرابط بين الصليخ والشعب اعلن النائب عن تيار الحكمة وعضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي، استجابة الامانة للطلب الذي تقدم به.وقال البخاتي في بيان إن "الامانة وافقت على طلبه باعادة تأهيل النفق الرابط بين منطقتي الصليخ والشعب الواقع على طريق سريع قناة الجيش في بغداد".

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