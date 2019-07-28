العراق يعلن انشاء اكبر قاعدة بحرية للجيش في البصرة

2019/07/28 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، عن انشاء اكبر قاعدة بحرية للجيش العراقي في محافظة البصرة....

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