تبارك الله أكرم الأكرمين

2019/07/28 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻋﺎﺷﺖ ﺍﺳﺮﺓ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻣﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻴﻦ.

ﻗﺪ ﺍﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺄﺧﺬﻩ..



ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﻪ.

ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺻﺒﺮ على ﻣﺮ ﺍﻻﻳﺎﻡ.

ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻀﻄﺠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ

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