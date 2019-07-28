عبد الرحمن علي غنيم - عنصر الزمن والاستثمار

2019/07/28 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_علي_غنيم المقدمةالحمد لله وحده الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور.لعل من الثابت أن الاستثمار هو "ذلك التيار من الإنفاق الاستثماري، الذي يقوم به المنظمون ورجال الأعمال والمشروعات في الاقتصاد القومي، على شراء تكوين أو إنشاء الأصول الإنتاجية والسلع الرأسمالية الجديدة بمختلف أنواعها (آلات ومعدات وتجهيزات فنية وعقارات واستصلاح الأراضي الزراع......

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