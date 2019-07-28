مقتل واصابة 3 مدنيين بنزاع مسلح شمالي بعقوبة

2019/07/28 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل واصابة 3 مدنيين بنزاع مسلح شمالي بعقوبة.

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