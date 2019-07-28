الكلداني يعلن صدور تريث بتطبيق قرار سحب الحشد من سهل نينوى

2019/07/28 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب المسيحي عن محافظة نينوى اسوان الكلداني، عن صدور تريث بتطبيق قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب قوات الحشد الشعبي من سهل نينوى، فيما اتهم منظمات أميركية بالضغط لسحب الحشد من عموم المحافظة.وقال الكلداني في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “هناك تريث بتطبيق قرار سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى الذي […]

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