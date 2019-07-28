التعليم النيابية تكشف عن 85 الف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا

2019/07/28 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستضيف لجنة التعليم النيابية اليوم الاحــد وزيــر الـتـعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث العلمي قصي السهيل لمناقشة تعيين حـمـلـة الــشــهــادات الـعـلـيـا.

وقال عضو اللجنة مقدام الجميلي في تصريح صحفي ان "اللجنة لديها ملفات عـدة تسعى الـى انهائها، منها تعيين حملة الشهادات العليا لذلك ستتم استضافة وزير التعليم اليوم الاحد في اللجنة مـع الـكـادر المـتـقـدم فـي الــوزارة لمعرفة الية الوزارة وخططها المستقبلية واستعداداتها بخصوص تعيين حملة الشهادات.واضاف ان “اللجنة ستعمل على اضافة تـخـصـيـصـات مـالـيـة لـلـتـعـلـيـم الـعـالـي لغرض تعيين اصحاب تلك الشهادات، اذ اصبحت اعدادهم كبيرة جدا”، لافتا الـى ان “اللجنة شـرعـت قـانـون التعليم المــســائــي الـــذي سـيـوفـر اكــثــر مــن 85 الــف درجــة وظـيـفـيـة عـبـر تـعـيـين حملة الشهادات العليا في الدراسة المسائية”.انتهى

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