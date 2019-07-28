قارب كوري شمالي يدخل المياه الكورية الجنوبية

2019/07/28 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دخل قارب كوري شمالي على متنه ثلاثة أشخاص المياهَ الكورية الجنوبية واقتيد الى احد الموانئ الكورية الجنوبية بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للانباء الاحد عن هيئة الاركان المشتركة.

وعبَرَ القارب الخشبي مساء السبت الخط الذي يمثّل بحكم الأمر الواقع الحدود البحرية بين البلدين في البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وفق ما نقلت يونهاب عن المصدر نفسه.واقتيد القارب ومَن عليه الى ميناء عسكري كوري جنوبي، على أن يتم فتح تحقيق، استنادا الى قيادة الجيش.ولم يكن ممكنا تحديد ما إذا كان الاشخاص على متنه من المنشقين أم انهم عبروا الحدود البحرية بطريق الخطأ.وفي يونيو المنصرم، عبر قارب صيد كوري شمالي على متنه 4 رجال الحدود البحرية بين الكوريتين، من دون أن يتم اكتشافه، ورسا بكوريا الجنوبية.وتمت وقتذاك إعادة اثنين منهم إلى بلادهما، بينما أعرب الاثنان الباقيان عن رغبتهما باللجوء للجنوب.وفر أكثر من 30 ألف كوري شمالي من بلادهم ،لكن قلائل من هؤلاء قطعوا الحدود بين البلدين بسبب خضوعها لحراسة مشددة وحقول الألغام فيها.انتهى

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