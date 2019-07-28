نائب شبكي يتهم ثلاث جهات بالوقوف وراء قرار سحب الحشد ويحذر من “هجرة جماعية”

2019/07/28 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن المكون الشبكي حنين القدو، ثلاث جهات بالوقوف وراء قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب قوات الحشد الشعبي من سهل نينوى، فيما حذر من هجرة جماعية لابناء مكونه اذا طبق القرار.وقال القدو في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “هناك أكثر من جهة مسؤولة عن اصدار قرار سحب الحشد الشعبي من […]

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