منتخب الاسود يرفع وتيرة استعداداته للقاء لبنان في بطولة غرب اسيا

2019/07/28 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته المكثفة في معسكر كربلاء استعدادا لمواجهته المقبلة امام لبنان يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح منافسات غرب اسيا التي يستضيفها العراق في مدينتي كربلاء المقدسة واربيل .

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