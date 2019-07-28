2019/07/28 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، ان نهاية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ستكون كنهاية كل الطواغيت امثال صدام والقذافي، مبينا ان الأساليب الإجرامية بحق شباب البحرين لن تزيدهم إلّا إصراراً وثباتاً على المبادئ والقيم الإسلامية.وقال العامري في بيان وتلقته وكالة صدى، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ استشهاد البطلين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هادي العامري:نهاية آل خليفة ستكون كنهاية كل الطواغيت امثال صدام والقذافي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هادي العامري:نهاية آل خليفة ستكون كنهاية كل الطواغيت امثال صدام والقذافي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هادي العامري:نهاية آل خليفة ستكون كنهاية كل الطواغيت امثال صدام والقذافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).