2019/07/28 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الحماس في قلوب معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتدائها زيا جديدا يبرز مفاتنها رغم بساطته.وحصلت عجرم على أكثر من 160 ألف إعجاب، خلال الساعات الأولى، على “إنستغرام” بعد نشرها صورا جديدة لها وهي ترتدي فستانا أسود اللون.والتقطت الصور لنانسي بزيها الجديد في بهو أحد الفنادق في مصر أثناء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نانسي عجرم تلبس الأسود وكالة صدى الاعلام للانباء.

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