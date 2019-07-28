القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي مقر قيادة تحالف العدوان في نجران

2019/07/28 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت القوة الصاروخية اليمنية فجر اليوم الأحد، بصاروخ باليستي قصير المدى مقر قيادة تحالف العدوان جنوبي سقام في نجران.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع،

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