خلية الصقور تُحبط أكبر مخطط إرهابي في 2019 لاستهداف المحافظات

2019/07/28 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت خلية الصقور الاستخبارية إحباط أكبر مخطط إرهابي في عام 2019 لاستهداف العاصمة بغداد وبعض المحافظات في الجنوب وإقليم كردستان، وقال رئيس الخلية ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية “أبو علي البصري” في تصريح لصحيفة “الصباح” اطلعت عليه /المعلومة/ ان ” أبرز تفاصيل حرب الاختراق الاستخبارية الطويلة التي تقودها الخلية والأجهزة الأمنية والاستخبارية […]

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