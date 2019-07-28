2019/07/28 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قرية في إحدى الدول الأوروبية عن تخصيص مكافأة لأول زوجين يرزقا بمولود ذكر في محاولة لتشجيع الأسر على الإنجاب في هذه القرية، التي تعاني من ندرة المواليد الجدد من الأولاد منذ سنوات.وقال مسؤولون في قرية مييسسي أودرزنسكي، وهي قرية صغيرة في جنوب بولندا بالقرب من الحدود مع جمهورية التشيك، إن السلطات المحلية خصصت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرية في بولندا تعرض مكافأة لمن ينجب ذكراً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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