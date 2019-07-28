2019/07/28 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحضر شركة “هواوي” لإطلاق هاتف متطور بقدرات تصوير فائقة، وقدرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت.ومن أبرز ما سيميز هذا الجهاز هو هيكله الأنيق المزود بكاميرا ثلاثية العدسة، بدقة 48 ميغابيكسل، تترتب عدساتها مع مصباح الإضاءة على شكل مربع على الواجهة الخلفية، من المفترض أن تكون أفضل كاميرات الهواتف الموجودة حاليا.أما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تكشف عن هاتف بكاميرات فائقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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