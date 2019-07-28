احتجاجات في موسكو.. وحملة اعتقالات “غير مسبوقة”

2019/07/28 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة العاصمة الروسية موسكو عن اعتقال أكثر من ألف شخص بسبب الاحتجاجات ضد استبعاد العديد من مرشحي المعارضة من الاقتراع في انتخابات مجلس المدينة المقررة الخريف الحالي.واستمرت الاحتجاجات لأكثر من 7 ساعات، وبدأت في منطقة مكتب العمدة ثم انتقلت إلى مربع يبعد حوالي كيلومتر واحد، إذ تم إلقاء القبض على 1074 شخصا.وتعد […]

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