وزير الداخلية يصل البصرة على رأس وفد رفيع

2019/07/28 | 09:18

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بغداد:سومر نيوز

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الاحد، الى محافظة البصرة على رأس وفد رفيع.

وقال مصدر امني لـ سومر نيو...

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