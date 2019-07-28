2019/07/28 | 09:19

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العامري : نهاية نظام آل خليفة ستكون كنهاية كل الطواغيت امثال صدام والقذافي

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، ان نهاية ملك البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة ستكون كنهاية كل الطواغيت امثال صدام

والقذافي، مبينا ان الأساليب الإجرامية بحق شباب البحرين لن تزيدهم

إلّا إصراراً وثباتاً على المبادئ والقيم الإسلامية.

وقال العامري في بيان ، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ

استشهاد البطلين العزيزين علي العرب واحمد الملالي اللذين نفذ فيهما

حكم الإعدام على يد النظام الإرهابي المتسلط على رقاب شعبنا العزيز

والصابر المحتسب في البحرين"، مبينا ان "هذه الأساليب الإجرامية بحق

شباب البحرين لن تزيدهم إلّا إصراراً وثباتاً على المبادئ والقيم

الإسلامية التي تعلموها من مدرسة الحسين "عليه السلام".واضاف ان "ذلك هو بداية الحياة الأبدية لهذين الشابين العزيزين،

والبداية الحتمية لنهاية نظام آل خليفة العملاء المجرمين"، مشيرا

الى ان "نهاية هذا النظام ستكون كنهاية كل الطواغيت امثال صدام

والقذافي وغيرهم من خونة الأمة وعملاء الأجانب".

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