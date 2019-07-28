بالصور .. اندلاع حريق داخل مركز صحي في الموصل

2019/07/28 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني ،الاحد، بحدوث حريق داخل المركز الصحي في ناحية

القيارة جنوب مدينة الموصل.واضاف المصدر ، أن" الحريق اندلع في ساعات الصباح الاولى مما تسبب في

خسائر مادية كبيرة في المبنى ولا وجود يذكر للدفاع المدني لغاية

الان.

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