2019/07/28 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، ان نهاية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ستكون كنهاية كل الطواغيت امثال صدام والقذافي، مبينا ان الأساليب الإجرامية بحق شباب البحرين لن تزيدهم إلّا إصراراً وثباتاً على المبادئ والقيم الإسلامية.وقال العامري في بيان تلقت / المعلومة / نسخه منه ، “بقلوب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري : نهاية ملك البحرين ستكون كنهاية صدام والقذافي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري : نهاية ملك البحرين ستكون كنهاية صدام والقذافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).