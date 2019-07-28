2019/07/28 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن جذع شجرة kauri وسط غابة أوكلاند في نيوزيلندا، ما يزال على قيد الحياة، بفضل نظام جذور مترابط يستفيد منه كل من الجذع والأشجار المجاورة له.وعلى الرغم من أن جذع شجرة kauri، وهي نوع من الصنوبريات التي يمكن أن ينمو طولها إلى 50 مترا، الذي يخلو من الأوراق، يجب أن يكون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جذع شجرة يذهل العلماء برفضه الموت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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