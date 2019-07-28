2019/07/28 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، أمس السبت، عن إنشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي في البصرة.جاء ذلك في بيان للوزارة أمس السبت ، قالت فيه إن “وزير الدفاع نجاح الشمري، زار محافظة البصرة يرافقه وزير النقل ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وكبار الضباط في الوزارة، وكان في استقبالهم قائد عمليات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنشاء أكبر قاعدة عسكرية للجيش في البصرة النعيم نيوز.

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