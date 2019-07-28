قريبا.. ظهور صحاري في أهوار العراق

2019/07/28 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني منطقة الأهوار جنوبي العراق من أزْمة متفاقمة جراء نقص منسوب المياه وازدياد ظاهرة التصحر بشكل متسارع نتيجة خروج مياه الأهوار الى البحر.ودعا مختص...

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