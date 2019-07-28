2019/07/28 | 09:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب عن تخصيص 445 مليار دينار لدعم الاستقرار وعودة النازحين الى مناطقهم الأصلية.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين سعيد عرب الصريفي في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية، إن "ملف النازحين كبير ويحتاج إلى أموال لغرض إغلاقه"، مبيناً ان "رئيس الوزراء وعد بغلق الملف ومخيمات النزوح".

وأضاف أن "قلة الأموال باتت تعيق غلق هذا الملف، إضافة الى الجانب السياسي في سنجار أو جرف النصر والذي يحتاج الى تركيز كامل لحله".

وتابع الصريفي أن "الحكومة خصصت 445 مليار دينار وتحويلها الى المحافظات لدعم استقرار العودة"، مبيناً ان "لجنة المهجرين في مجلس النواب تتابع كل ملفات الصرف التابعة للمحافظات التي حولت لها المبالغ".

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