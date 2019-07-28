مصر:مقتل عروس عقب زفافها بساعات والعريس يلوذ بالفرار

2019/07/28 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادث دموي مفجع في مصر، لقيت عروس مصرعها على يد زوجها بعد نحو 24 ساعة فقط على عقد قرانهما، وذلك في قرية بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.ووفقا لصحيفة الشروق المصرية فقد عثر على القتيلة التي رمز إليها بـ” منار م.أ.” جثة هامدة غارقة في دمائها بقرية القرنين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.وفيما نقل

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