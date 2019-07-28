2019/07/28 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عانت فتاة أمريكية من حروق من الدرجة الثانية جراء اشتعال شاحن غير أصلي لهاتفها “آيفون” عند ملامسته لقلادة كانت برقبتها.ووقعت الحادثة عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 19 عاما، والتي لم يكشف عن هويتها، ترقد في السرير فيما تقع نهاية الشاحن غير الأصلي أسفل وسادتها، ولم يكن متصلا بهاتفها.وشعرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احذروا شاحن الهاتف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احذروا شاحن الهاتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).