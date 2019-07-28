علماء يكشفون سر فائدة تناول تفاحة واحدة يوميا

2019/07/28 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تُعرف فاكهة التفاح بفوائدها الصحية الرائعة، حيث يزعم بعض الخبراء أنها تغنينا عن زيارة الطبيب في كثير من الأحيان (أو هكذا تقول الأمثال).والآن، يقول علماء أن فائدة التفاح تكمن في تنوع البكتيريا التي تنقلها إلى أمعاء الإنسان، حيث تحتوي التفاحة الواحدة على نحو 100 مليون بكتيريا.وتختلف البكتيريا في المعدة […]

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