2019/07/28 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات تطبيق خرائط “غوغل” من أكثر التطبيقات المستخدمة عند أصحاب السيارات لتحديد وجهتهم أثناء السير، لكن لهذا التطبيق استخدامات أخرى عملية ومفيدة يجهلها الكثيرون.ومن أبرز الاستخدامات المفيدة لهذا التطبيق في الهواتف، هو استغلاله لإيجاد مكان السيارة عند ركنها في أحد المواقف الكبيرة المكتظة بالسيارات، كتلك الموجودة قرب المراكز التجارية الكبرى، وللاستفادة من هذه الميزة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تعثر على سيارتك باستخدام خرائط غوغل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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