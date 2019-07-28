2019/07/28 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب المرجع الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في بغداد الرصافة, ممثلية مدينة الصدر حفلاً لتخرج, دورة الجوادين الثانية” (عليهما السلام) في الفقه والأخلاق وأحكام التلاوة والعقائد, للدورات الصيفية في قاعة جامع الرحمن لـ400 طالب من مدارس الابتدائية والمتوسطة الذكور.وقال مدير مكتب المرجع اليعقوبي في ممثلية مدينة الصدر الشيخ محمد علوان البهادلي,” افتتحت الدورات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



مكتب المرجع اليعقوبي(دام ظله) في بغداد يخرج 400 طالب للدورات الصيفية النعيم نيوز.

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