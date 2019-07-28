بورخا مايورال يغادر ريال مدريد معاراً

2019/07/28 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يفارق لاعب نادي ريال مدريد الاسباني بورخا مايورال الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية متجها للعب في فريق آخر بالموسم الجديد.

ويخرج مايورال من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الموسم الجديد 2019 – 2020 بشكل كامل ما جعله يفكر جديا في الرحيل .

وأكدت صحيفة آس الاسبانية المقربة من اسوار ريال مدريد إن اللاعب وقع بالفعل على عقود انتقاله لفريق ليفانتي الاسباني في الصيف الحالي .

واشارت آس إن اللاعب سينضم لليفانتي بنظام الإعارة من ريال مدريد حتى نهاية الموسم على أن يعود من جديد للنادي الملكي في حزيران المقبل.

بدورها أكدت إذاعة أوندا سيرو الاسبانية إن اللاعب أصبح بالفعل ضمن كتيبة ليفانتي بالموسم الجديد تاركا قميص ريال مدريد وكتيبة زيدان خلف ظهره في الأشهر المقبلة .

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