كردستان.. شبكات لاستدراج فتيات ومراهقين من مدن عراقية لاستغلالهم جنسياً وسرقة اعضائهم البشرية

2019/07/28 | 09:31

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بغداد اليوم - بغداد

كشف تحقيق اجراه مرصد عراقي عن شبكات تنشط في اقليم كردستان لاستدراج الفتيات والمراهقين من مختلف من...





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