الحشد الشعبي يتوعد مستهدفي داقوق بعمليات نوعية

2019/07/28 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توعد الحشد الشعبي محور الشمال، الأحد، عصابات داعش الاجرامية بعمليات نوعية بعد استهدافهم قرى بعيدة في داقوق بالقذائف، مؤكداً ان مركز القضاء يتمتع بالامن والاستقرار.وقال مسؤول اعلام المحور الشمالي للحشد الشعبي علي الحسيني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاكراد غالبا مايستغلون الاحداث الامنية ليطلقوا مطالباتهم، على الرغم من عدم وجود اي هاجس للخوف […]

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