قانوني: العراق غير ملزم بتطبيق العقوبات الاميركية

2019/07/28 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان العراق غير ملزم بتطبيق العقوبات الاميركية المفروضة على بعض الشخصيات، مبيناً ان التزام البنك المركزي بتلك العقوبات جاء نتيجة سيطرة اميركا على الدولار، حيث لايمكن تحويل الدولار او تداوله باسماء الشخصيات التي فرضت بحقها عقوبات، لان البنوك مرتبطة مع بعضها بشبكة عنكبوتية.وقال التميمي في تصريح لـ […]

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