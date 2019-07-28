2019/07/28 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزعم باحثون إسبان أن تناول الرجال لنحو 60 غراما من الجوز والبندق واللوز يوميا قد يؤدي إلى تحسين حياتهم الجنسية لتكون أفضل.ويعتقد الباحثون أن العناصر الغذائية الموجودة في المكسرات، تساعد في نقل الإشارات إلى العضو الجنسي الذكري، ما يعزز الحساسية والأداء.وتتميز المكسرات بأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة، التي تفيد نظام القلب والأوعية الدموية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المكسرات تقدم فائدة غير متوقعة للرجال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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