2019/07/28 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، انه تصرف بشكل غير صحيح خلال عمله، مشيراً الى ان “دراماتيكيات فيسبوكية” وراء محاولة الاغتيال.وقال المياحي في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” “لقد اخطأت ومن يعمل يخطئ”.واضاف أن “من دفع الضابط الى محاولة الاغتيال دراماتيكيات فيسبوكية”.وبين المياحي، ان “هناك جهات سياسية واحزابا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المياحي: لقد اخطأت و”دراماتيكيات فيسبوكية” وراء محاولة الاغتيال المركز الخبري الوطني.

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