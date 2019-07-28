وزير الداخلية يبحث في البصرة أمن المحافظة

2019/07/28 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري الى محافظة البصرة على رأس وفد أمني من الوزارة.

وعقد الياسري مؤتمراً أمنياً في مركز التدريب المتقدم لبحث ملفات أمنية في المحافظة.انتهى

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