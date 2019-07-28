أنصار الله” تعلن إطلاق صاروخ باليستي وتدمير مركز لقيادة التحالف في نجران 

2019/07/28 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت “أنصار الله” (الحوثيين)، اليوم الأحد ، إطلاق صاروخ باليستي على مركز لقيادة التحالف في نجران، مشيرة الىان القصف تسبب في تدمير مقر قيادة التحالف وتسجيل قتلى وجرحى.وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني ، العميد يحيى سريع، في تصريحات لقناة “المسيرة” إن أنصار الله استهدفت مقر قيادة التحالف جنوبي سقام في نجران بصاروخ […]

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