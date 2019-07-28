2019/07/28 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتشر على شبكة الإنترنت إعلان تشويقي للمسلسل التلفزيوني الروسي الجديد “تشيرنوبول”، وهو من إنتاج ستوديو “أمالغاما” Amalgama Studio السينمائي الروسي.والمسلسل من بطولة، إيغور بيترينكو، و،ناديجدا ميخالكوفا، وألكسندر فيوكتيستوف.فيما عرض في مايو الماضي في دور السينما الغربية المسلسل السينمائي الأمريكي البريطاني بالعنوان نفسه ببطولة إيميلي ووتسون، ستيلان سكارسغارد، جاريد هارس وغيرهم والذي شوه حقيقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسلسل تشيرنوبول الروسي ينافس نظيره الأمريكي- البريطاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلسل تشيرنوبول الروسي ينافس نظيره الأمريكي- البريطاني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلسل تشيرنوبول الروسي ينافس نظيره الأمريكي- البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).