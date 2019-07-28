المنافذ الحدودية: تطبيق قرار شهادة المنشاء للبضائع المستوردة يصب في مصلحة الاقتصاد والمستهلك

2019/07/28 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الاحد، أن تطبيق قرار الزام المستوردين بتصديق الوثائق من ملحقيات بلد المنشاء يصب في مصلحة الاقتصاد والبيئة والمستهلك ،اضافة الى كونها جواز سفر للبضاعة.

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