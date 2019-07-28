حوار فرنسي ليبي في تونس

2019/07/28 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تونس، على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في تونس .وقالت حكومة الوفاق في بيان لها أمس السبت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن “ماكرون أكد على ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار […]

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