2019/07/28 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أﻋﻠﻨﺖ خلية الصقور الاستخبارية، عن إحباط أكبر مخطط إرهابي في عام 2019 ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد وﺑﻌﺾ المحافظات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب وإﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.

وقال رئيس خلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط اكبر مخطط ارهابي لاستهداف بغداد وبعض المحافظات وكردستان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط اكبر مخطط ارهابي لاستهداف بغداد وبعض المحافظات وكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).