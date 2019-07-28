2019/07/28 | 09:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الى محافظة البصرة على رأس وفد يمثل الوزارة.
وقال مراسل ، العهد نيوز، اليوم الاحد، ان "الياسري سيقوم بالاطلاع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل "العهد نيوز": وزير الداخلية يصل البصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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