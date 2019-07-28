2019/07/28 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الى محافظة البصرة على رأس وفد يمثل الوزارة.

وقال مراسل ، العهد نيوز، اليوم الاحد، ان "الياسري سيقوم بالاطلاع

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