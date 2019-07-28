كوريا الشمالية: الافراج عن سفينة صيد روسية محتجزة

2019/07/28 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت السفارة الروسية في بيونغ يانغ بالإفراج عن سفينة الصيد الروسية “سياهايلين-8” التي احتجزتها سلطات كوريا الشمالية في 17 يوليو الجاري.واحتجز حراس الحدود لكوريا الشمالية سفينة الصيد الروسية في 17 يوليو وقادوها إلى ميناء فونسان.وكان على متنها 17 شخصا، من بينهم مواطنان كوريان جنوبيان.وأعلنت سلطات بيونغ يانغ أن […]

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