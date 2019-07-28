2019/07/28 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الاحد، الى محافظة البصرة على رأس وفد رفيع.وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “وزير الداخلية ياسين الياسري وصل صباح اليوم الى محافظة البصرة على رأس وفد رفيع”. واضاف المصدر ان “الياسري سيبحث مع المسؤولين في المحافظة الاوضاع الامنية اضافة الى متابعة معاملات المواطنين هناك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يصل البصرة على رأس وفد رفيع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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