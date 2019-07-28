2019/07/28 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، الاحد، ان الحكومة لديها فرصة لاستقطاع ايرادات النفط التي بذمة كردستان من الموازنة قبل نهاية السنة المالية، لافتا الى ان الاقليم بذمته اكثر من خمسة تريليون دينار في حين ان الحكومة لن تسلمه هكذا مبالغ من الموازنة وبالتالي فأنها تمتلك فرصة استقطاع تلك المبالغ.وقال فهمي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فهمي: اربيل مدينة بغداد بـ5 ترليونات دينار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فهمي: اربيل مدينة بغداد بـ5 ترليونات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).