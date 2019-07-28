2019/07/28 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجمع العالمي لأهل البيت ع في استراليا بياناً استنكر فيه جريمة النظام البحريني الإرهابي, بإعدام الشابين الناشطين أحمد الملالي وعلي العرب فجر أمس رغم النداءات الدولية والشعبية، وأكدت قوى المعارضة أن الاعترافات انتزعت من الشهيدين تحت التعذيب الذي وصفته بالوحشي.جاء في نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلاً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان إستنكار جريمة النظام البحريني الإرهابي, صادر عن المجمع العالمي لاهل البيت ع استراليا النعيم نيوز.

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