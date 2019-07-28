دخلها الشهري 3 ملايين $ طفلة تقتني منزلا بـ 8 ملايين دولار

2019/07/28 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الطفلة الكورية البالغة من العمر 6 سنوات والمعروفة بلقب بورام على مبنى مكون من 5 طوابق في حي غانغام بالعاصمة سيئول.وذكرت صحيفة The Korea Times، أن قيمة الصفقة، أي ثمن المبنى، 9.5 مليار وون (أكثر من 8 ملايين دولار).وتبلغ مساحة الطابق الواحد للمبنى المشيد عام 1975، حوالي 258 مترا مربعا.ولم تذكر

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