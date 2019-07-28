2019/07/28 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حصلت الطفلة الكورية البالغة من العمر 6 سنوات والمعروفة بلقب بورام على مبنى مكون من 5 طوابق في حي غانغام بالعاصمة سيئول.
وذكرت صحيفة The Korea Times، أن قيمة الصفقة، أي ثمن المبنى، 9.5 مليار وون (أكثر من 8 ملايين دولار).
وتبلغ مساحة الطابق الواحد للمبنى المشيد عام 1975، حوالي 258 مترا مربعا.
ولم تذكر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخلها الشهري 3 ملايين $ طفلة تقتني منزلا بـ 8 ملايين دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت صحيفة The Korea Times، أن قيمة الصفقة، أي ثمن المبنى، 9.5 مليار وون (أكثر من 8 ملايين دولار).
وتبلغ مساحة الطابق الواحد للمبنى المشيد عام 1975، حوالي 258 مترا مربعا.
ولم تذكر
هناك تفاصيل اخرى بخصوص دخلها الشهري 3 ملايين $ طفلة تقتني منزلا بـ 8 ملايين دولار وكالة صدى الاعلام للانباء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخلها الشهري 3 ملايين $ طفلة تقتني منزلا بـ 8 ملايين دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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