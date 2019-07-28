العامري يدين ويستنكر العمل الاجرامي الذي طال بالشهداء علي العرب واحمد الملالي

2019/07/28 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … ادان الامين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري ، اليوم الاحد ، العمل الاجرامي الجبان الذي اقدمت عليه السلطات البحرينية بحق الشهداء علي العرب واحمد الملالي .واكد العامري ، ان ” هذه الاساليب الاجرامية بحق شباب البحرين لن تزيدهم الا ثباتاً واصراراً على المبادئ والقيم الاسلامية […]

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